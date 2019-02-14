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Четверг, 14.02.2019

Пассажиры в РФ раскачали поезд, чтобы вытащить застрявшего мужчину (Видео)

Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале «МК: срочные новости». По их данным, инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный. На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
УНИАН
Фото: Твиттер
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Подмосковье, Электричка, Видео, Между поездом и платформой, Застрял мужчина.
14:07 Сегодня Телеграф
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