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Племянницу Сергея Скрипаля избили

Племянницу Сергея Скрипаля избили
14:01 Сегодня Телеграф newsone.ua telegraf.com.ua

В России на племянницу Скрипаля и ее мужа напал сосед с требованием покинуть постоянное место жительства.

Неизвестные напали на племянницу бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль и ее мужа в Ярославле. По словам племянницы, одним из злоумышленников оказался ее сосед по товариществу собственников жилья. Ранее мужчина неоднократно угрожал ей и требовал сменить место жительства.

"В помещении ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) на меня и мужа было совершено нападение. В результате у меня травмирована губа, а у мужа сломан палец. Я опасалась этого человека, так как он неоднократно высказывал мне угрозы и требовал, чтобы я переехала. Переживаю, что нападение может повториться", - рассказала Скрипаль. 

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Напомним, в марте прошлого года в Великобритании пытались отравить Сергея Скрипаля и его дочь "Новичком". Обеих удалось спасти. Интервью бывший сотрудник ГРУ не дает.

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Отравление, Россия, Нападение, Дочь, Жертва, Племянница, Скрипаль.
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