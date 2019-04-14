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В РФ депутат Госдумы Милонов обратился в полицию с заявлением об избиении

В РФ депутат Госдумы Милонов обратился в полицию с заявлением об избиении
16:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Санкт-Петербурге полиция составила протокол по факту нападения на депутата Государственной Думы Виталия Милонова, у него зафиксированы ушибы.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга составили протокол по факту нападения на депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталия Милонова, зафиксировав у него ушибы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По словам политика, конфликт произошел накануне в служебном помещении на штрафплощадке, куда доставили машину его знакомого.

"Они полезли в драку, когда я хотел зайти и попросить документы", - отметил Милонов, уточнив, что работники стукнули его дверью в помещении, где происходило оформление.

"Суть конфликта заключалась в том, что они требовали внести деньги наличными, без промедления, иначе будет хуже. Меня ударили дверью, видя, что там есть видеофиксация", - добавил он.

На видео, которое опубликовало одно из российских СМИ, попал тот самый момент, из-за которого Виталий Милонов обратился в полицию. Сотрудник стоянки прижал его на выходе дверью.

"Ты чего меня бьешь? Ты чего меня бьешь дверью?" - возмутился Милонов.

В какой-то момент сотрудник стоянки выдернул из рук депутата фото машины. Это и стало началом конфликта. Но удар, который мог повлечь побои, о которых говорит депутат, на видео нет.

Милонов заверил, что он сразу представился, показал депутатское удостоверение и вел себя корректно.

"Я депутат, я не мог ответить, как любой мужик ответил на бы на такие действия - связал бы (нападающего) и сдал бы в полицию. Я, как депутат, должен был вызвать полицию. Полиция составила протокол, я зафиксировал (в нем), что у меня удары, чтобы они потом не пытались отвертеться ".

При этом Милонов отметил, что его знакомый готов был заплатить штраф, сам автомобиль был эвакуирован с внутриквартальной территории.

"По большому счету имели право, никто не спорит, что это надо делать, но как это сделали: ее затянули, сломав коробку передач, порвав бампер", - рассказал он.

После вмешательства полиции машина была возвращена владельцу, однако сейчас, добавил депутат, она "не пригодна к использованию".

Ранее сообщалось, что в Тюмени (РФ) проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ России по Тюменской области. По данным регионального управления ФСБ, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные приверженцы международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России), планировавшие теракт. Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

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Санкт-Петербург, Нападение, Госдума РФ, Ушибы, Виталий Милонов.
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