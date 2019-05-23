Пьяный священник в РФ порезал "монаха-конкурента"

Правоохранители Московской области задержали священника, который напал с ножом на на монаха.

В России полицейские задержали священника Троице-Сергиевой лавры, подозреваемого в нападении на монаха. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, передает УНН.

"По предварительным данным, в Троице-Сергиевой лавре священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения монаху монастыря, которого заподозрил в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег. Потерпевшему оказывают необходимую помощь, а подозреваемого священнослужителя задержали", - сказал собеседник агентства.

В то же время, в пресс-службе правоохранители Московской области сообщили, что подозреваемый в нападении на пожилого мужчину задержан.

"В Сергиево-Посадскую районную больницу доставили 62-летнего местного жителя с телесными повреждениями. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1958 г. рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему", - сказали в пресс-центре.

Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.