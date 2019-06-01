Количество пострадавших от взрыва на военном заводе в РФ возросло до 79 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе в РФ увеличилось до 79.

Медики оценивают состояние женщины, госпитализированной после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, как тяжелое. Всего за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек, сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава, всего за помощью изначально обратились 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет.

Как сообщалось ранее, в городе введен режим ЧП.

Необходимости в эвакуации жителей населенных пунктов нет.

Напомним, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.