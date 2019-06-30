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Российская "Транснефть" выплатит Казахстану $76 млн компенсации за грязную нефть

Российская "Транснефть" выплатит Казахстану $76 млн компенсации за грязную нефть
21:26 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Россия выплатит Казахстану 76 миллионов долларов за "грязную" нефть.

Российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" компенсацию около 76 млн долларов за загрязненную нефть.

Об этом пишет "Немецкая волна".

"В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение", - отметил один из источников агентство Bloomberg. Официального соглашения между двумя операторами пока не подписано.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязненную нефть.

Согласно предварительным условиям сделки, "Транснефть" возместит убытки "Казтрансойлу" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а в Усть-Луге получили загрязненную нефть. После этого производители смогут возместить потери покупателям.

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По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти".

Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о ее загрязнении хлорорганикой заявил белорусский концерн "Белнефтехим".

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Все по теме:

Россия, Казахстан, Дружба, Транснефть, Грязная нефть, Казтрансойл.
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