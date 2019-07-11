Пламя высотой в 50 метров: под Москвой горит ТЭЦ (видео)

На место происшествия направлены крупные силы МЧС. "ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС. Идет густой черный дым", - сообщается в ТАСС. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров. Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.