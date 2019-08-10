В сотрудника Росгвардии стреляли в России

Злоумышленник в Тюмени выстрелил в сотрудника Росгвардии, бросив неизвестный предмет.

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца", - сказал Грибакин.

По его словам, на данный момент жизнь сотрудника вне опасности.

"Для задержания попытавшегося скрыться злоумышленника сотрудник применил табельное оружие. Нападавший был задержан и обезоружен. На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени. Сотрудники инженерно-технического отделения спецназа ОМОН областного управления Росгвардии обследовали брошенный злоумышленником предмет, им оказался рюкзак", - отметил Грибакин, добавив, что задержанный госпитализирован с ранением ног.

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