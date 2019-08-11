В Москве после митинга задержали более 220 человек

После окончания митинга в Москве задержали 229 человек.

Сотрудники российской полиции задержали 229 человек из числа тех, кто гулял по центру Москвы после окончания согласования с властями столицы РФ митинга.

Об этом сообщает УНН опираясь на информацию ОВД-Инфо и российского издания Meduza.

Отмечается, что основные задержания проходили у метро Китай-Город, на Чистопрудном бульваре и на улице Маросейка. МВД РФ официально сообщило о 136 задержанных.

Напоминаем, в Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий.