Протестующие в Москве хотят вернуться на улицы 17 августа

В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию протеста 17 августа.

Организаторы митинга в Москве на проспекте Сахарова 10 августа подали в столичную мэрию заявку на согласование новой акции. Об этом сообщил муниципальный депутат Илья Азар, который является одним из организаторов мероприятия, передает УНН со ссылкой на "Новую газету".

По его словам, заявку на акцию подали еще в прошлую пятницу, 9 августа. Организаторы планируют провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 17 августа. Заявленное число участников – 30 тысяч человек.

Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа акцию КПРФ за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова.

В столице РФ 10 августа состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля. По данным "Белого счетчика", в акции участвовали до 60 тысяч человек, МВД страны сообщало о 20 тысячах участников.

После митинга рядом с метро "Китай-город" произошли задержания. В связи с протестами 10 августа в Москве задержали более 300 человек, сообщало "ОВД-Инфо".