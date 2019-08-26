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Путин выразил недовольство динамикой роста экономики РФ

Путин выразил недовольство динамикой роста экономики РФ
16:33 Сегодня Телеграф Анадолу

Путин недоволен темпами роста экономики России.

Темпы роста экономики в России неудовлетворительные, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

В совещании приняли участие вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам Путина, необходимо сделать так, чтобы экономический рост России был более устойчивым и динамичным.

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Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, сказал президент.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может", - сказал Путин.

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Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Экономика РФ, Максим Орешкин.
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