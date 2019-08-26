Путин выразил недовольство динамикой роста экономики РФ

Путин недоволен темпами роста экономики России.

Темпы роста экономики в России неудовлетворительные, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

В совещании приняли участие вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам Путина, необходимо сделать так, чтобы экономический рост России был более устойчивым и динамичным.

Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, сказал президент.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может", - сказал Путин.