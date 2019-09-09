Выборы в РФ: на постах губернаторов остаются почти все назначенные руководители

На выборах в России избрали всех действующих руководителей субъектов РФ.

В единый день голосования в России состоялись выборы губернаторов в 16 регионах — побеждают все действующие руководители субъектов РФ, которых «временно» назначил Кремль.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов.

Так, во всех 16 регионах победу одерживают исполняющие обязанности губернатора, которых ранее назначил президент Владимир Путин. Более того, в одном из этих субъектов даже не будет второго тура, то есть «кандидаты Кремля» всюду набирают более 50% голосов.

Губернаторов на этих выборах избирали в Петербурге, республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях, а также в Ставропольском и Забайкальском краях.

В целом выборы разного уровня состоялись в России во всех регионах.

В Москве в день голосования задержали более 10 человек, включая журналиста и муниципального депутата Илью Азара и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.