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Пятница, 13.09.2019

Российский десантник после прыжка с парашютом "запутался в пятиэтажке" (Видео)

В Уссурийске (Российская Федерация) военнослужащий-десантник, прыгнувший с парашютом, приземлился на пятиэтажный дом и, зацепившись, повис на уровне третьего этажа. Ранее в на военных учениях в Забайкальском крае российские военные утопили танк вместе с инструктором. "В российском Уссурийске сегодня утром десантник приземлился на крышу пятиэтажки и завис на уровне третьего этажа. Днем ранее другой военнослужащий "осел" на крышу АЗС", — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.
Фото: pixabay.com
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Россия, Парашют, Уссурийск, Десантник.
09:56 Сегодня Телеграф
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