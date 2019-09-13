Российский десантник после прыжка с парашютом "запутался в пятиэтажке" (Видео)

В Уссурийске (Российская Федерация) военнослужащий-десантник, прыгнувший с парашютом, приземлился на пятиэтажный дом и, зацепившись, повис на уровне третьего этажа. Ранее в на военных учениях в Забайкальском крае российские военные утопили танк вместе с инструктором. "В российском Уссурийске сегодня утром десантник приземлился на крышу пятиэтажки и завис на уровне третьего этажа. Днем ранее другой военнослужащий "осел" на крышу АЗС", — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.