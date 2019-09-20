"Портит имя института": студента в России вынудили оправдываться, что он не гей

Студента в России заставили собирать доказательства непричастности к ЛГБТ-сообществу.

Одного из студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую якобы удалось вычислить через соцсети.

Об этом пишет Lenta.ru.

В качестве доказательств молодому человеку предоставили распечатки, по всей видимости, подтверждающие участие студента в ЛГБТ-сообществах в соцсетях.

По словам студента, проректор заявил ему, что тот "портит имя института". Кроме того, проректора смутило, что у учащегося телефон розового цвета. В итоге студента отправили собирать характеристики из школы и с места работы, чтобы доказать, что он не гей. Из ЛГБТ-групп он вышел.

Студент рассказал, что "доказательства" нетрадиционной сексуальной ориентации собрала специальная служба мониторинга морального облика студентов УрГЭУ, которая призвана следить, в частности, за публикациями учащихся в соцсетях.

По словам проректора вуза по социальной работе Романа Краснова, мониторинг "вели и будут вести", потому что вуз является государственным. "Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы".