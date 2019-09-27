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Пикантные фото = увольнение: в России девушка потеряла работу из-за откровенности в сети (Фото 18+)

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Пикантные фото = увольнение: в России девушка потеряла работу из-за откровенности в сети (Фото 18+)
10:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Старые снимки в сети стали причиной для вызова женщины с дочерью в полицию.

В российском Магнитогорске Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда в сети обнаружили ее эротические фотографии 10-летней давности.

Женщина утверждает, что все началось из-за директора центра, с которой она была в длительном конфликте, передает 74.RU.

Снимками и видео, которые были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта "Эксперимент", заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете РФ. По решению прокуратуры женщину уволили за аморальность.

"В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся", - заявила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Одним увольнением фотоскандал не ограничился.Екатерину Конопенко и её дочь, которой на данный момент 17 лет, вызывали также в районный отдел полиции. В МВД проверяли информацию о неисполнении родительских обязанностей из-за снимков, на которых маленькая девочка запечатлена с оружием.

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Екатерина Конопенко снимки, которые стали официальной причиной её увольнения, считает предметом искусства. Она намерена через суд добиваться защиты своих прав — требовать восстановления на работе. У женщины есть ещё около недели для подачи иска.

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