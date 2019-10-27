Семейная драма: В РФ женщина изувечила своего 5-месячного ребенка

В России женщина, после ссоры с мужем, пыталась выколоть глаза 5-месячному младенцу.

В Хакасии (Россия) мать изувечила своего 5-месячного ребенка после ссоры с мужем.

Ужасный случай произошел накануне, 26 октября, в селе Таштып, сообщает НТВ.

По предварительной версии, женщина поссорилась с мужем. Затем из ревности к мужу она пыталась выколоть глаза 5-месячному младенцу.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице. Смогут ли врачи сохранить малышу зрение, не сообщается. Его мать задержали.

Напоминаем, в Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.