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Премьер Беларуси: Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста

Премьер Беларуси: Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста
19:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Президиум правительства во вторник рассматривал механизмы развития экономики Беларуси.

Традиционная экономика Беларуси исчерпала резервы дальнейшего роста, последующее развитие возможно только при условии масштабных иностранных инвестиций, заявил премьер-министр страны Сергей Румас на заседании президиума совета министров.

"Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов", - сказал Румас, которого цитирует госагентство "БелТА".

Премьер сообщил, что Минэкономики совместно с Нацбанком разработали план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики в среднесрочной перспективе.

По словам Румаса, для обеспечения утвержденного указом президента роста экономики Беларуси в следующем году на 2,8% "от правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов".

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Он также сказал, что правительство подготовило проект соответствующего постановления, который "фактически является тем каркасом, на который будут нанизаны задачи и показатели для председателей гор- и райисполкомов, руководителей организаций".

Румас отметил, что постановлением будет определен исчерпывающий круг показателей, которые могут быть доведены до организаций. "Иные показатели доводиться не должны", - подчеркнул он. В целом постановление не предполагает изменения концептуальных подходов по набору ключевых показателей, добавил премьер.

Как сообщалось, в 2018 году экономический рост в Беларуси составил 3% при прогнозе 3,5%. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики в 2019 году на 1%, ЕАБР - на 1,2%, МВФ - на 1,5%. ВВП страны в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1%.

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Беларуские власти ожидают роста ВВП в 2020 году по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.

Между тем, ведущие мировые фининституты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Беларуси в 2019-2020 гг. на фоне отсутствия договоренностей с Россией о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в РФ.

Так, ЕБРР в начале декабря сообщил, что ожидает замедления роста экономики Беларуси до 1,2% в 2020 году. В конце ноября Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики страны с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,3%. По оценке ЕАБР, ВВП страны в 2020 году может вырасти в пределах 1,5%.

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Беларусь, Экономический рост, Сергей Румас.
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