Опрос: большинство россиян считает 2019 год тяжелым для страны

Почти 60% россиян считают 2019 год тяжелым для РФ.

2019 год выдался для России тяжелым и очень тяжелым - такого мнения придерживаются 58% жителей этой страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 43% россиян считают 2019 год "скорее тяжелым" для страны, еще 15% - "очень тяжелым". 30% респондентов назвали уходящий год "в целом хорошим", и лишь для 4% он был "очень удачным".

При этом личные оценки оказались выше. Так, 47% жителей РФ считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Но 33% опрошенных назвали его тяжелым.

По данным исследования, самым тяжелым за последнее десятилетие для россиян был 2015 год: 75% респондентов сочли его тяжелым для своей страны.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в 2019 году.