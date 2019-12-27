Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

Опрос: большинство россиян считает 2019 год тяжелым для страны

Опрос: большинство россиян считает 2019 год тяжелым для страны
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Почти 60% россиян считают 2019 год тяжелым для РФ.

2019 год выдался для России тяжелым и очень тяжелым - такого мнения придерживаются 58% жителей этой страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 43% россиян считают 2019 год "скорее тяжелым" для страны, еще 15% - "очень тяжелым". 30% респондентов назвали уходящий год "в целом хорошим", и лишь для 4% он был "очень удачным".

При этом личные оценки оказались выше. Так, 47% жителей РФ считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Но 33% опрошенных назвали его тяжелым.

Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания

По данным исследования, самым тяжелым за последнее десятилетие для россиян был 2015 год: 75% респондентов сочли его тяжелым для своей страны.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в 2019 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Опрос, ВЦИОМ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
03 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь