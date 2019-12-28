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Если бы "Во все тяжкие" снимали в России: пенсионерки заработали миллионы на производстве алкоголя

Если бы "Во все тяжкие" снимали в России: пенсионерки заработали миллионы на производстве алкоголя
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

В России пенсионерки нелегально произвели около 40 тысяч бутылок водки и заработали на этом 7 миллионов.

В Челябинской области (Россия) три пенсионерки запустили подпольное производство алкоголя на заброшенном ликёроводочном заводе.

Об этом сообщает Ura.ru.

Завод работал 15 лет – с 2001 по 2016 годы, но потом его законсервировали, оставив оборудование. Пенсионерки обнаружили его, наняли местных жителей и возобновили производство алкоголя, однако уже нелегального.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с октября 2017-го по март 2018 года на заводе сделали более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7 миллионов рублей.

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В полиции подчеркнули, что сорвали производство еще 90 тысяч бутылок – всего пенсионерки могли заработать около 25 миллионов рублей, если бы их не раскрыли.

Женщин будут судить по трем статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупных размерах, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

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Россия, Алкоголь, Челябинск.
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