В Кремле не знают, когда закончится строительство "Северного потока-2"

Дмитрий Песков говорит, что "Северный поток-2" будет однозначно достроен, однако не называет сроки окончания строительства.

В Кремле заявили, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что кто возьмётся сейчас сказать дату (запуска"Северного потока-2"). Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, нормами международной торговли и коммерческих отношений. Это создает проблемы", - сказала Песков.

При этом он подчеркнул, что эти обстоятельства не ставят под сомнение завершение проекта.

"Компания (Allseas – укладывающая трубы – ред) на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются - мы об этом уже говорили", - добавил он.

Ранее запустить"Северный поток-2" планировали 1 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов"Северный поток-2" и "Турецкий поток".

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве"Северного потока-2" из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.

Проектом "Северный поток- 2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.

Напомним, строители "Северного потока-2" покинули Балтийское море.