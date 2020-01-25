Путин поручил проверить дело активиста, получившего 4 года за протесты против репрессий

Путин поручил проверить приговор активисту Котову, выступавшему в поддержку крымских татар и против оккупации Крыма.

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования российского гражданского активиста Константина Котова, осужденного на 4 года колонии после участия в летних несанкционированных митингах.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, которому надлежит доложить об исполнении до 31 марта 2020 г.

Текст перечня поручений размещен в субботу на сайте Кремля.

19 декабря Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова.

"Я посмотрю", - сказал Путин в ответ на просьбу журналистов изучить обстоятельства дела.

Эту просьбу журналисты высказали после завершения большой пресс-конференции, которую провел глава государства.

При этом президент напомнил, что "во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода".

"За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится, допустим, перекрытие границ, в некоторых странах - до десяти лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче", - сказал президент.

При этом он добавил: "Я сейчас не говорю: "угрожал - не угрожал". Может быть, он это делал неоднократно. Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают, и ответственность с административной переходит на уголовную. Тем не менее, я посмотрю".

Ранее активисту Котову, выступавшему в поддержку крымских татар и против аннексии Крыма, в колонии №2 города Покрова (Россия) объявили выговор за то, что он взял перчатки у другого осужденного.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Последний раз он был задержан 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги". 5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

Также Котов помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.