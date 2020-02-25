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СМИ нашли связь между отравлением болгарского бизнесмена и миссией России в ВТО

СМИ нашли связь между отравлением болгарского бизнесмена и миссией России в ВТО
14:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Обвиняемый в отравлении бизнесмена в Болгарии, предположительно, является членом миссии РФ в ВТО.

Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания Tamedia, передает "Дождь".

Предположительно, настоящее имя Горшкова — Егор Гордиенко. В январе 2017 года он прилетал в Женеву, имея дипломатический ранг третьего секретаря, и был аккредитован как член российской миссии при ВТО.

Журналисты утверждают, что с 2010 года Гордиенко начал путешествовать под именем Георгий Горшков. В марте и апреле 2014 года он несколько раз был в Ростове и в Крыму, а в июле получил от государства квартиру в том же доме, что и один из предполагаемых отравителей Скрипалей Александр Мишкин ("Александр Петров"). Согласно расследованию, в апреле и мае 2015 года "Горшков" был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым ("Сергей Федотов") и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым"), которые также обвиняются в покушении на Гебрева.

После этого Гордиенко перестал использовать фамилию "Горшков" для поездок.

В 2016 году он ездил в Крым, а в 2017 году отправился в Европу с дипломатическим паспортом. На сайте российской миссии при ВТО Гордиенко не указан. Однако официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл подтвердил Tamedia, что Гордиенко был аккредитован как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году.

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В Женеве в 2017 году Гордиенко активно общался с Мишкиным, Сергеевым и Анатолием Чепигой - сотрудниками ГРУ, которые обвиняются в отравлении Скрипалей.

Журналисты предполагают, что Гордиенко, чей багаж как дипломата не досматривался, мог доставить "Новичок" из России в Европу. Бизнесмен Емельян Гебрев был отравлен в 2015 году.

В феврале этого года прокуратура Болгарии назвала имена троих россиян, которых подозревают в преступлении, - это Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков.

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Им предъявили заочные обвинения. По данным следствия, они пытались отравить бизнесмена, его сына и еще одного человека. Bellingcat, The Insider и Der Spiegel утверждают, что не менее восьми офицеров ГРУ России причастны к покушению на Гебрева.

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Болгария, Россия, ВТО, Емельян Гебрев, Георгий Горшков.
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