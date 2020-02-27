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"Не сдал деньги на нужды класса": В России школьнику диагностировали шизофрению

"Не сдал деньги на нужды класса": В России школьнику диагностировали шизофрению
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В России школьнику, который отказался сдавать деньги на нужды класса диагностировали шизофрению.

В России 11-летнему ученику средней школы диагностировали шизофрению сразу после скандала из-за того, что его семья отказалась сдавать деньги на нужды класса.

Об этом рассказала мать мальчика Наталья Терещенко, пишет "Сибирь.Реалии".

Женщина собирается провести своему сыну независимую психиатрическую экспертизу. Она уверена, что диагноз ее сыну поставили незаконно 

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По ее словам, на обследовании мальчика настояло руководство школы сразу после конфликта. Терещенко отметила, что после отказа сдавать деньги учителя и администрация школы стали обвинять ребенка в плохом поведении на уроках и неумении подчиняться дисциплине.

Мать обратилась к правозащитникам в общественную организацию "Поборам стоп!" После этого, утверждает Терещенко, к ней в дом "буквально вломились" директор школы и классный руководитель ребенка – чтобы рассказать, что ее сын плохо себя ведет и не дает учиться другим детям.

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Все по теме:

Россия, Болезнь, РФ, Деньги, Школы, Шизофрения.
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