Сеть позабавило видео пьяного вторжения в аэропорт солдат РФ на БМП

Российские солдаты выпили и не смогли довести бронемашину до места назначения, разломав забор аэропорта.

На днях ограждение аэропорта Гумрак, расположенного в 15 километрах от центра российского Волгограда, снесла боевая машина пехоты (БМП). При этом оказалась повреждена система наблюдения.

Как сообщает телеграмм-канал Baza, инцидент с участием военной техники произошел 20 октября. Как сами можете увидеть на видео, военные, которые сидели на броне, не могли не заметить препятствие. БМП продолжала движение пока в заборе не появилась брешь.

В комментариях горе-вояк откровенно высмеивают и даже предполагают, что им была поставлена такая задача захватить взлетку аэропорта.

"В принципе, если парни из какой-то деревушки, увидеть аэропорт, уже подвиг", - придумывает обоснование поступку военных еще один комментатор.

Тем временем, в российских СМИ появилось официальное заявление Южного военного округа на счет ЧП. В нем говорится, что механик-водитель бронемашины, которая двигалась в колоне по дороге вдоль аэропорта, не справился с управлением.

Как сообщал "Телеграф", в Курской области девушка помогла военкомату разносить повестки.