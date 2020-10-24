В сети объявили о гибели российского солдата-срочника в боях за Нагорный Карабах

Противостояние Армении и Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской Ресбублике не утихает. Утром 24 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе погиб молодой российский солдат Александр Нечаев.

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, сбежавшего из Нагорного Карабаха Семена Пегова, парень был выходцем из молоканского села Лермонтово в Армении, в котором преимущественно проживают русские.

Отмечается, что парню было всего 19 лет.

Нечаев проходил срочную службу. Он погиб несколько дней назад в ходе боев под Гадрутом.