В России жертвами жестокой расправы стали две женщины и шестилетний ребенок

В Солнечногорском районе Подмосковья убили двух женщин и ранили ребенка.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Найдены тела женщин с ножевыми ранениями, рядом с ними пострадавшая 6-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Вскоре стало известно, что одной из погибших является преподаватель РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. Вторая убитая - ее мать.
Злоумышленник ранил 6-летнюю девочку ножом. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным следствия, к убийству может быть причастен приезжий, работавший у них дома. Поиски преступника продолжаются.