Детей увезла скорая: захватчик заложников в Колпино сдался силовикам (видео)

Сегодня 24 ноября, гражданин Российской Федерации Денис Бельтюков из города Колпино взял в заложники шестерых детей. Четыре с половиной часа длились переговоры по освобождению. В конечном итоге захватчик сдался и отпустил детей.

Об этом сообщают ряд российских СМИ.

В заложниках оказались шесть мальчиков. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Они переданы в руки врачей и направляются в больницу для обследования.

Напомним, во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге, в Колпино в квартире, на улице Пролетарской мужчина взял в заложники своих шестерых детей. 38-летний Бельтюков начал угрожать своим детям, вел себя неадекватно и агрессивно, угрожал "порубить всех тупором".