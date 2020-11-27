"И что теперь кивать на Украину?" Марки с Гитлером наделали шуму в России (фото и видео)

В городе Орел в России нашли в продаже сувенирные марки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Их можно купить за 290 рублей (около 110 гривен) за штуку, пишут местные СМИ.

Марки в Орле продавали киоски "Роспечать" как сувениры, хотя этот город во времена Второй мировой два года провел в оккупации немцев и серьезно пострадал от них. На данный момент продукцию из продажи уже убрали.

Следственный комитет региона уже проверяет информацию о пропаганде нацизма в Орле.

Смотрите, как выглядят марки, на фото и видео:

Стоит заметить, что некоторые не видят ничего страшного в сувенирах с Гитлером, однако большинство все же шокированы такими новостями.

"И что теперь кивать на Украину или Латвию?", "Проверка на вшивость", "Ничего удивительного в этом нет", "Не верится! Это позор", "Дожили... Бардак!", "Скрепы трещат", - среди прочего, пишут в сети.

Напомним, что ранее в России произошел скандал из-за портретов Гитлера в "Бессмертном полку".