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Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина

Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина
06:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После того, как президент России Владимир Путин оставит свою должность, среди его ближайшего окружения развернется жестокая борьба за власть. 

Такое мнение высказал российский экономист и общественный деятель Андрей Илларионов в интервью "Радио Свобода"

"Рано или поздно вместо Путина окажется кто-то другой. И поначалу, скорее всего, это будет представитель путинской команды. Это не означает, что именно Путин назначит своего наследника", - считает он. 

Илларионов отмечает, что после ухода авторитарного лидера, среди его друзей и соратников разворачивается борьба "не на жизнь, а на смерть" с целью стать преемником. 

По его словам, Россия станет свободным государством, но это произойдет не сразу, а в процессе новой чреды перемен.   

Однако он подчеркивает, что авторитарные режимы не уходят на выборах. 

"Они уходят в результате силовых операций, независимо от того, являются ли эти силовые операции происходящими изнутри режима либо извне", - отмечает он. 

Как сообщалось ранее, Илларионов прогнозирует, что Россия уйдет с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, что в свою очередь может обернуться для нее потерей других регионов. 

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Андрей Илларионов.

Автор:

Телеграф
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