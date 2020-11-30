Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина

После того, как президент России Владимир Путин оставит свою должность, среди его ближайшего окружения развернется жестокая борьба за власть.

Такое мнение высказал российский экономист и общественный деятель Андрей Илларионов в интервью "Радио Свобода"

"Рано или поздно вместо Путина окажется кто-то другой. И поначалу, скорее всего, это будет представитель путинской команды. Это не означает, что именно Путин назначит своего наследника", - считает он.

Илларионов отмечает, что после ухода авторитарного лидера, среди его друзей и соратников разворачивается борьба "не на жизнь, а на смерть" с целью стать преемником.

По его словам, Россия станет свободным государством, но это произойдет не сразу, а в процессе новой чреды перемен.

Однако он подчеркивает, что авторитарные режимы не уходят на выборах.

"Они уходят в результате силовых операций, независимо от того, являются ли эти силовые операции происходящими изнутри режима либо извне", - отмечает он.

Как сообщалось ранее, Илларионов прогнозирует, что Россия уйдет с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, что в свою очередь может обернуться для нее потерей других регионов.