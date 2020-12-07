"Продается. Дорого": российский миллиардер Коган показал фото роскошного особняка в Израиле

Российский миллиардер Валерий Коган выставил на продажу самый роскошный в Израиле особняк, стоимостью $258,318,757.
Об этом сообщает сайт "Sothebys".
Поместье находится в израильской Кейсарии и занимает площадь в 1,1 гектара.
Поместье "поражает роскошью и великолепием".
Дом окружен садом с фонтанами, скульптурами и арками. На территории есть свой спа-салон, теннисный корт, бассейн, помещения для гостей и прислуги, а также автономная электростанция, которая обеспечивает потребности в электричестве.
Сама вилла имеет парадный вход с позолоченными колоннами. В отделке помещений использованы редкие сорта мрамора. В интерьере преобладает золотой цвет. Над холлом площадью около 1000 кв. установлен гигантский стеклянный купол.
В доме 4 спальни и 5 ванных комнат, крытый бассейн и зона отдыха.
Отметим, Валерий Коган родился в Донецкой области в 1951 году. Возглавляет совет директоров группы "Ист Лайн", управляющей компании аэропорта Домодедово.
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