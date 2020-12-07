"Продается. Дорого": российский миллиардер Коган показал фото роскошного особняка в Израиле

Российский миллиардер Валерий Коган выставил на продажу самый роскошный в Израиле особняк, стоимостью $258,318,757.

Об этом сообщает сайт "Sothebys".

Поместье находится в израильской Кейсарии и занимает площадь в 1,1 гектара.

Поместье "поражает роскошью и великолепием".

Дом окружен садом с фонтанами, скульптурами и арками. На территории есть свой спа-салон, теннисный корт, бассейн, помещения для гостей и прислуги, а также автономная электростанция, которая обеспечивает потребности в электричестве.

Сама вилла имеет парадный вход с позолоченными колоннами. В отделке помещений использованы редкие сорта мрамора. В интерьере преобладает золотой цвет. Над холлом площадью около 1000 кв. установлен гигантский стеклянный купол.