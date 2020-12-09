Песков внезапно рассказал, почему Путин скрывает свою личную жизнь

Президент России Владимир Путин не изменял своей позиции касательно публичности его личной жизни и россияне эту позицию знают.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, причиной которая поспособствовала выбранной президентом стратегии относительно информации о его семье не является террористическая обстановка.

Стоит напомнить, что ранее у Владимира Путина нашли несовершеннолетнюю дочь от Светланы Кривоногих.

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