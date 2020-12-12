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Зато в маске: мужчина пришел на суд в костюме ку-клукс-клана (видео)

Зато в маске: мужчина пришел на суд в костюме ку-клукс-клана (видео)
04:23 Сегодня Телеграф

В Псковской области мужчина пришел в суд в костюме Невидимой Империи Юга или же ку-клукс-клановца.

Об этом информирует Телеграмм канал Mash.

Этим мужчиной оказался Илья Коробков, который живет в городке Невель. Илья уже не впервые имеет конфликт с органами власти. Ранее он уже обжаловал штрафы, паясничал и снимал все это на камеру. Недавно мужчина получил вызов в суд, поскольку нарушил правила карантина и пришел в магазин без защитной маски.

И до появления в суде Илья Коробков подошел с креативом: человек натянул простыню и пошел разбираться.

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Он отмечает, что выступает против насилия и дискриминации. А то, чем он занимается лишь способ показать, что маску купить не очень легко (вот он и закрыл лицо костюмом). Однако образ призрака не помог - Илья Викторович отхватил 3000 рублей штрафа.

Напомним, что в Польше 13-летнюю украинку сперва обвинили в краже, а потом над ней издевался охранник.

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Все по теме:

Россия, Псковская область, Ку-клукс-клан, Невель.

Автор:

Телеграф
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