Журналист задал неудобный вопрос Путину и получил на него ответ еще до прямой линии

Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы граждан России во время ежегодной пресс-конференции. В этом году она пройдет в четверг, 17 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Свой вопрос президенту заранее задал известный российский ведущий и журналист Алексей Венедиктов. Его интересуют детали расследования убитого почти шесть лет назад российского политика Бориса Немцова.

"Вы сказали, что заказчики убийства Бориса Немцова установлены. Хотелось бы услышать от Вас имена", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что брифинг начнется только в обед, журналист получил уже свой ответ, только не от Владимира Путина, а от Ксении Собчак.

Она спрогнозировала ответ президента, заявив что он будет соткан из "много и ничего":

"Спасибо за вопрос. Мы больше всех заинтересованы в раскрытии этого вопиющего преступления. Следственные органы проделали работу высокого уровня, в короткие сроки были вычислены исполнители и они уже отбывают наказание за решеткой. Что касается заказчиков убийства, то СК и прокуратура в установленном законом порядке продолжают сбор доказательств причастности определенных лиц к совершению данного преступления. Как только следствие будет закончено, подозреваемые окажутся на скамье подсудимых".

Остается только дождаться пресс-конференции, чтобы узнать была ли права Собчак.