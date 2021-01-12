В небе над Камчаткой пролетел и взорвался метеорит: момент попал на видео

В небе над Камчаткой (Россия) заметили метеорит диаметром 10 метров, который пролетел и взорвался.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "My Media".

Свидетелями необычного явления стали местные жители, которые и записали на видео яркую вспышку на темном небе еще утром, 11 января, а во вторник, 12 января, ученые Камчатки подтвердили, что это было ни что иное, как метеорит, который вошел в атмосферу.

Уточняется, что сила его взрыва составила от до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте - это в два раза сильнее, чем мощность взрыва в аэропорту Бейрута, который произошел в 2020 году.

Стоит отметить, что Камчатка в последнее время все чаще мелькает в новостях из-за природных катаклизмов, происходящих в регионе. Как сообщал "Телеграф", в четверг, 7 января, произошел обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.

Также ранее на Камчатке случилась массовая гибель животных.