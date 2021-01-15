Выглядит как издевка: сеть поразила коронавирусная помощь от путинских депутатов (видео)

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Пятница, 15.01.2021
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01:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Всероссийская политическая партия "Единая Россия" оконфузилась своей "коронавирусной помощью" для россиян. В наборе для больных COVID-19 депутаты решили положить только два препарата: парацетамол и капли "Гриппферон".

Об этом сообщили в Твиттере "Усы Пескова". Там также поделились видео самой распаковки набора.

"Сначала мы удивились, а потом поняли, что так оно и есть на самом деле во всем - именно так "Единая Россия" и помогает россиянам", - так прокомментировали данный набор в сети.

В свою очередь пользователи сети также не остались в стороне и поделились своими комментариями по данному поводу.

скриншот

твит

Стоит напомнить, что ранее 13 января в Красноярске, в доме на улице петра Подзолкова произошло ЧП: люди чуть не распрощались с жизнью, когда спускались на лифте и тот внезапно начал падать в шахту. К счастью обошлось без жертв.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

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Россия, Владимир Путин.
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