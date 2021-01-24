Facebook проучил скандального Рогозина

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина заблокировали в Фейсбук на сутки.

Как пишет "Лентач" в Телеграм, история началась из перепалки Рогозина и бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, поддержавшего оппозиционеров Алексея и Юлию Навальных.

Экс-посол написал слова поддержки протестующим, сопроводив их хэштегами FreeNavalny и FreeNavalnya. Второй тэг Рогозин прочитал, как "Навальния" и выразил мнение, что таким образом американский посол назвал Россию.

"Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский", - написал Рогозин.

Позже Рогозин обнародовал по этому поводу пост в Facebook.

"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали"бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, такой бардак на весь мир у себя устроили", - написал он, за что и получил бан.

Жаловаться на происходящее Рогозин продолжил уже в Телеграме.

Напомним, известная российская актриса Лия Ахеджакова поделилась впечатлениями о протестах в поддержку Навального.