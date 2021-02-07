Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Трусы вместо маски: под Москвой женщина интересно "выкрутилась", чтобы скупиться в KFC (видео)
Трусы вместо маски: под Москвой женщина интересно "выкрутилась", чтобы скупиться в KFC (видео)
Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля
Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля
"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели
"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)

Трусы вместо маски: под Москвой женщина интересно "выкрутилась", чтобы скупиться в KFC (видео)

Трусы вместо маски: под Москвой женщина интересно "выкрутилась", чтобы скупиться в KFC (видео)
17:47 Сегодня Телеграф

Под Москвой покупательница придумала способ, как скупиться в KFC без маски, которую она просто забыла.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Трусы. Маска от ковида. Да, вы поняли, что сейчас будет. Дама пришла в подмосковный KFC отведать крылышек, а маску забыла, - говорится в сообщении.

Когда на кассе женщине сделали замечание, не растерялась: достала из сумочки дамский предмет первой необходимости и…

"Так смелая женщина смогла взять себе пару пива, 9 крылышек и шеф-бургер. И уйти прочь не побежденной", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперимент ученых показал неожиданные результаты, касаемо защитной маски. Если раньше ученые утверждали, что маски сокращают риск заражения вдвое, то датское исследование говорит о том, что этот процент ниже - маски эффективны только на 15-20%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 607

Все по теме:

Россия, KFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
04 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
05 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
В Киеве &quot;обнесли&quot; квартиру &quot;правой руки&quot; Козака
В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь