Трусы вместо маски: под Москвой женщина интересно "выкрутилась", чтобы скупиться в KFC (видео)

Под Москвой покупательница придумала способ, как скупиться в KFC без маски, которую она просто забыла.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Трусы. Маска от ковида. Да, вы поняли, что сейчас будет. Дама пришла в подмосковный KFC отведать крылышек, а маску забыла, - говорится в сообщении.

Когда на кассе женщине сделали замечание, не растерялась: достала из сумочки дамский предмет первой необходимости и…

"Так смелая женщина смогла взять себе пару пива, 9 крылышек и шеф-бургер. И уйти прочь не побежденной", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперимент ученых показал неожиданные результаты, касаемо защитной маски. Если раньше ученые утверждали, что маски сокращают риск заражения вдвое, то датское исследование говорит о том, что этот процент ниже - маски эффективны только на 15-20%.