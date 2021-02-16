Студент-психолог зарезал одногруппника и оставил прощальное письмо: все детали и фото

16 февраля в Новосибирске 26-летний парень убил 18-летнего студента. При этом убийца оставил прощальное письмо во "ВКонтакте".

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Солгасно рпедоставленным данным, днем 16 февраля неизвестный зарезал 18-летнего парня напротив корпуса НГТУ. На место прибыла скорая помощь, однако спасти молодого человека не удалось - он скончался по дороге в больницу.

После этого некий Денис Миллер из Новосибирска оставил на свой странице послание, в котором говорилось, что он зарезал "одногруппника-крысу" из-за ревности и чести.

Мужчина отметил, что, если пост появился, то он либо покончил с собой, либо сбежал или же его задержали.

Стоит отметить, что Миллер угадал с третьим вариантом - после убийства его задержали сотрудники Росгвардии.

На фото магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ Денис Миллер.

Стоит напомнить, что в тот же день, 16 февраля в Новосибирске, на улице Чистякова водитель наехал на маму с коляской после замечания, что он паркуется в неположенном месте после чего скрылся с места происшествия.