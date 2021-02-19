"Ничоси чирикает": барнаульский тигр развеселил сеть "пением" (видео)

В одном из зоопарков в российском городе Барнаул находится тигр по кличке Шархан, который привлекает к себе внимание необычно пронзительным пением.

Видео с поющим животным было опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

"Когда родился тигром, но в душе ты синичка. Знакомьтесь - Шерхан, живет в барнаульском зоопарке. И "чирикает". Ну как уж получается", - пишет канал.

Большинству подписчиков понравился необычный "крик" Шархана.

Но другим такое "пение" показалось криком о помощи, ведь в последнее время все больше людей высказывают негативное мнение о зоопарках, в которых в ненадлежащих условиях держат животных.

"В клетке не так еще запеть можно", "Ненавижу зоопарки. Чистое издевательство над животными", - пишут подписчики канала.

Напомним, что недавно в Черниговской области в Менском зоопарке тигр напал на мужчину и загрыз его до смерти.