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Пятница, 19.02.2021
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"Ничоси чирикает": барнаульский тигр развеселил сеть "пением" (видео)

"Ничоси чирикает": барнаульский тигр развеселил сеть "пением" (видео)
06:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В одном из зоопарков в российском городе Барнаул находится тигр по кличке Шархан, который привлекает к себе внимание необычно пронзительным пением.

Видео с поющим животным было опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

"Когда родился тигром, но в душе ты синичка. Знакомьтесь - Шерхан, живет в барнаульском зоопарке. И "чирикает". Ну как уж получается", - пишет канал.

Большинству подписчиков понравился необычный "крик" Шархана.

Реакция пользователей

Реакция пользователей

Реакция пользователей

Но другим такое "пение" показалось криком о помощи, ведь в последнее время все больше людей высказывают негативное мнение о зоопарках, в которых в ненадлежащих условиях держат животных.

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"В клетке не так еще запеть можно", "Ненавижу зоопарки. Чистое издевательство над животными", - пишут подписчики канала.

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Напомним, что недавно в Черниговской области в Менском зоопарке тигр напал на мужчину и загрыз его до смерти.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Зоопарк, Животные, Тигры.
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