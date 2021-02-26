В России произошел пожар на месторождении "Газпрома": видео

В пятницу, 26 февраля, произошел пожар на Юбилейном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в России, которое принадлежит компании "Газпром добыча Надым".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 9:12 (по Москве) 26 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: месторождение Юбилейное, принадлежит "Газпром добыча Надым", Надымский район", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС. К тушению пожара уже привлекли 21 человек личного состава, а также 6 единиц техники. В Сети уже разместили кадры с места пожара.

Как уточняет "RT на русском", горит установка комплексной подготовки газа. Добыча остановлена. "Газпром" заверил, что это не повлияет на поставки газа потребителям.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время взрыва во Владикавказе пострадали два человека, один из которых, охранник, находился прямо в эпицентре событий.

Также в пятницу, около 9 утра, 26 февраля в Нижнем Новгороде в Мещере произошел взрыв в суши-маркете "Самурай".