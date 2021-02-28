Разбился или нет? У России произошло ЧП с вертолетом в Сирии

В воскресенье, 28 февраля в Сирии, неподалеку от российской военной базы, между деревнями Рахания и Касимия, произошло ЧП: вынужденно сел вертолет Ми-35. В местных СМИ говорят о крушении, в то время как в Минобороны РФ сообщают о вынужденной посадке.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш.

Согласно данным местных СМИ, что только один член экипажа погиб.

В то же время по сообщению Минобороны, все члены экипажа живы. Вынужденная посадка произошла в связи с техническими неисправностями.

Там также сообщили, что огня по вертолету никто не открывал.

Стоит напомнить, что ранее, 23 февраля, в Польше у города Пщина, что в Силезском воеводстве, разбился частный вертолет с четырьмя людьми на борту.