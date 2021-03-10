"Тискали, брали на руки, фотографировали": в России довели до смерти детеныша тюленя

В российском Приморье местные жители довели детеныша тюленя до смерти: люди, увидев на берегу животное, которое выбросило на берег из-за шторма, начали его тискать, в результате малыш не смог пережить повышенного к себе внимания и умер от стресса.

Об этом рассказали в реабилитационном центре "Тюлень".

"Все хотели ей помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов", - рассказали в центре.

По словам волонтеров, мать маленького тюленя даже звала белька, пока он был на суше.

"Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", — поделились волонтеры.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Дагестане 11 декабря у берегов Каспицского моря ученые обнаружили сотни погибших тюленей, которых вынесло на берег.