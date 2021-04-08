"Войну на Донбассе можно закончить за год": у Путина объявили условие

Войну на Донбассе можно закончить за один год, однако есть условия. Об этом сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

По словам российского чиновника, конфликт можно урегулировать за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей.

"Если бесконечно петлять, то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", — говорит Козак.

Отметим, что под ранее достигнутыми договоренностями замглавы АП Владимира Путина имел ввиду Минские соглашения.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что если ВСУ станут инициатором открытых боевых действий на Донбассе, то это станет началом конца Украины.

Также мы писали о том, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО.