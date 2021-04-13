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РФ закрывает Турцию для своих туристов: чем Путину не угодил Эрдоган и причем здесь Зеленский

РФ закрывает Турцию для своих туристов: чем Путину не угодил Эрдоган и причем здесь Зеленский
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф

Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. 
Между тем, наблюдатели считают, что демарш Москвы имеет политический характер и связан с недавним визитом президента Украины в Турцию, а также возможной поддержкой Анкарой Крымской платформы.

"Месседж Путина Эрдогану ясен: не поддерживай Украину на Донбассе и определись со своим союзником. Эрдоган определился – Украина и НАТО. И как следствие – наказание рублем", – размышляет главред издания Новое Время Виталий Сыч, приводя данные, что отдыхающие из РФ являются самой многочисленной категорией туристов в Турции (16% от общего числа и $5 млрд долл. туристического дохода в год).

Действительно ли РФ "наказывает" Турцию? Как происходящее может сказаться на ценах на путевки в Турцию? "Телеграф" разобрал ситуацию с экспертами.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что мы видим традиционный способ Кремля шантажировать запад и других партнёров.

"Вспомнить можно хотя бы реакцию Кремля на санкции Запада за войну против Украины. Правильно, российская власть наказала собственных граждан, введя контрсанкции к ЕС на европейские продукты. Как говорится, за всё заплатит Воронеж. Естественно, происходящее негативно скажется на россиянах: цены на билеты на некоторые другие направления уже взлетели. И видимо это не предел", – отмечает Игорь Соловей.

По его словам, для турок ситуация неприятная, всё же туризм – это одна из составляющих частей экономики.

"Но и не смертельная – они уже привыкли, работая второй сезон подряд в условиях ограниченного турсезона (из-за карантина, в том числе). Поэтому они будут больше рады туристам их других стран, в первую очередь из Украины, – считает Игорь Соловей. – Но если Путин считает, что эта репрессия против собственного народа пройдет безнаказанно, то он ошибается. Всё больше россиян уже осознают причинно-следственные связи и понимают истинные намерения путинской команды. А это может сыграть злую шутку накануне выборов в Госдуму. Если бы они, конечно, были бы честными".

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств (объединяет турагентов на рынке, в первую очередь, выездного туризма) Павел Григораш напоминает, что Россия для Турции – один из крупнейших рынков. Отсутствие российских туристов, по его мнению, может привести к следующим последствиям:

не все отели откроются по графику, в связи с чем возможны переселения уже забронированных в эти отели украинских туристов;

краткосрочное понижение цен в связи со спадом спроса в случае, если отели все же откроются;

в более долгосрочной перспективе отели, ориентирующиеся на рынок СНГ, приложат дополнительные усилия для привлечения нерусскоговорящих туристов.
"Процесс это непростой, так как необходимо учесть много нюансов, включая найм персонала, владеющего необходимым языком, меню, анимационные программы с учетом возможных изменений в демографии и тому подобное", – подчеркивает Павел Григораш.

Итоги состоявшегося в субботу, 10 апреля, визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию прокомментировала для "Телеграфа" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

Директор Украинского института морского права и безопасности, эксперт Центра оборонных стратегий Богдан Устименко проанализировал для "Телеграфа" информацию, что США уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Турция, Туризм, РФ, Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Война на Донбассе.
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