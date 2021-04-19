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"Вот это сервис!" Стюардесса прославилась в сети умением обращаться с детьми (видео)

"Вот это сервис!" Стюардесса прославилась в сети умением обращаться с детьми (видео)
01:28 Сегодня Телеграф

Милое проявление человеческой доброты и заботы произошло в пятницу, 17 апреля, в самолете авиакомпании "Белавиа", летевшего рейсом Минск (Беларусь)— Ларнака (Кипр). Стюардесса помогла успокоиться малышу, чем вызвала умиление у всех пассажиров.

Как выяснилось, мать ребенка вышла в уборную, что вызвало панику у малыша. Он расплакался, сообщает telegram-канал "ОтВинта. Авиация Беларуси".

По словам самого автора видео, по имени Алиса, "В самолете были и другие пассажиры с детьми, но никто не успел ничего предпринять: стюардесса взяла ребенка на руки и стала укачивать — малыш сразу успокоился". Она также отметила что, судя по бейджику на груди, стюардессу зовут Злата Берг.

"Мадонна с младенцем. Вот это сервис. Премию стюардессе!", - не скрывали своего восхищения авторы канала. По их мнению, судя по фирменным шторам на заднем фоне и салону, действие происходит в пассажирском  самолете Embraer E-Jet E2.

Напомним, стюардесса исполнила танец в салоне самолета и попала на YouTube, став его звездой.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

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Беларусь, Авиация, Стюардесса, Малыш.
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