Россия превращается в неофеодальное общество, но есть шанс на перемены – социолог

Ожидать социального взрыва и последующих за ним перемен в Российской Федерации не стоит: ни обеднение населения, ни санкции со стороны Запада, ни даже войны и бессмысленная гибель граждан не сможет привести к этому. Перемены могут наступить только по желанию "верхушки" этой страны.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

"Необходимо оценивать степень посттоталитарной стабильности. О том, что Россия будет разваливаться, говорят уже лет 15. Мол, люди доходят до ручки, обеднение населения… Ничего из этого не является и не будет фактором социального взрыва в России", - отметил социолог.

Он привел в пример Украину, в которой не бедность была фактором социального взрыва, а оскорбление: "Первый Майдан связан с выборами. Второй – откат от евроинтеграции еще бы проглотили люди, но было же варварское избиение, которое и привело к последующим событиям".

В России же ни обеднение населения, ни санкции со стороны Запада, ни даже войны и бессмысленная гибель российских граждан к эксцессам привести не сможет.

"В России возможно только то, что произошло с Советским союзом. Когда в верхушке найдутся люди, которые захотят что-то менять, сменить идеологическую направленность всей этой безумной пропаганды и варварский климат, который там установился", - пояснил Головаха.

Он отметил, что ныне РФ - фактически полицейское государство, абсолютно иерархизированное, с ничем не ограниченной властью верховного правителя.

Ситуацию и сознание рядовых россиян может изменить только интеллектуальная составляющая России, если ее отпустят на вольные хлеба и на свободу.

"Пока сознание рядовых россиян полностью совпадает с сознанием его постфеодальной верхушки, связанной еще и со спецорганами. Это, конечно, жуткое сочетание, которое приводит к тому, что Россия просто превращается в неофеодальное общество", - констатировал Головаха.

При этом он призвал не исключать перспективы развития событий, подобных происходившему в СССР: "тогда, возможно, и последуют социальные взрывы, изменения".

Пока же социолог не видит никаких оснований для социального взрыва и перемен, инициированных "с низов".

Читайте полный текст интервью Евгения Головахи изданию "Телеграф": "Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха"