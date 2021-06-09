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Отравители Навального оказались причастны к еще одной попытке убийства: детали

Отравители Навального оказались причастны к еще одной попытке убийства: детали
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Сергей Карпухин / ТАСС

За отравлением российского писателя Дмитрия Быкова в 2019 году стоит та же группа сотрудников ФСБ, которая отравила российских оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу-младшего.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, опубликованном в среду, 9 июня.

Быкова госпитализировали 16 апреля 2019 года после того, как он прилетел из Екатеринбурга в Уфу читать лекцию. Ему стало плохо в самолете. В больнице он впал в кому, а затем его перевезли в Москву. Спустя пять дней писатель пришел в сознание.

Журналисты-расследователи выяснили, что минимум за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). В частности, следили за писателем Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов.

Маршруты их передвижений совпадали с поездками Быкова по стране.

Быков_слежка

Журналисты-расследователи считают, что Быкова пытались отравить 13 апреля 2019 года в Новосибирске, где писатель читал текст "Тотального диктанта". Схема могла быть точно такой же, как позднее в случае с отравлением Навального: яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля, пока Быков был на диктанте в расположенном рядом кинотеатре. По биллингам и перелетам журналисты установили, что в то время в городе находились сотрудники ФСБ Паняев и Иван Осипов (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов соответственно). Они же упоминались расследователями как участники операции по отравлению Навального в августе 2020 года.

15 апреля Быков с супругой вылетели в Екатеринбург, откуда на следующий день отправились в Уфу. Журналисты предполагают, что именно тем утром Быков надел одежду, на которую был нанесен яд. Писателю стало плохо примерно через три часа, во время вылета из аэропорта.

У Быкова было много общих симптомов с Навальным, в том числе гипергидроз (необычайно обильное потоотделение) и нормокардия на фоне гиповолемии, то есть снижение объема циркулирующей крови при сохранении обычного ритма сердечных сокращений (пульс у Быкова был выше, чем у Навального, 60–65, но все же менее частый, чем этого следовало бы ожидать при гиповолемии). У Быкова также были похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов, которые тоже вызывают миоз (сужение зрачков).

"По сути, врачи тогда так и не поняли, почему он был в коме, и лечили его только симптоматически. После нескольких дней в коме Быков пришел в себя и остался некоторое время в такой же дезориентации, которая наблюдалась и у Навального", - пишут журналисты.

Как сообщалось, ранее Bellingcat открыли новые подробности об отравителе Навального из ФСБ, который мог быть причастен к отравлению другого оппозиционера - Владимира Кара-Мурзы-младшего.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Отравление, ФСБ, Расследование, Дмитрий Быков, Алексей Навальный, Bellingcat.
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