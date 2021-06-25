Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)
Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)

Школьник специально наехал на сверстника на своей машине, а теперь еще и угрожает ему (видео)

Школьник специально наехал на сверстника на своей машине, а теперь еще и угрожает ему (видео)
03:38 Сегодня Телеграф скриншот

В Казани семиклассник Сергей Смирнов купил себе дешёвый автомобиль и сразу же начал рассекать по городу.

Об этом пишет в четверг, 24 июня, российский Telegram-канал "MDK".

Согласно заметке, сначала 13-летний Смирнов "представлял себя героем фильма "Форсаж", а когда ему надоело — специально переехал 15-летнего школьника.

"Ему показалось будто бы проходящий мимо подросток снимает его на камеру телефона, поэтому он и совершил наезд", - говорится в сообщении.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как по обочине дороги идет подросток, на встречу проезжает автомобиль ВАЗ. Через несколько десятков метров он останавливается, затем сдает назад и задом же сбивает продолжавшего идти пешехода.

После наезда пострадавший подал заявление в полицию и теперь Смирнов угрожает потерпевшему и обещает "приехать в гости", если заявление не заберут.

Как сообщалось, в России девушки-вожатые устроили смертельную поножовщину прямо в детском лагере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 91

Все по теме:

Россия, Угрозы, Казань, Наезд, Сергей Смирнов, семиклассник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
02 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
03 Возвращение самолета SkyUp в "Борисполь": очевидец рассказал о "жести" в момент ЧП и показал видео
04 После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам
05 В небо поднялся черный дым: в России потерпел крушение военный вертолет (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Крым - это Украина&quot;: США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь