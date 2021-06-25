Школьник специально наехал на сверстника на своей машине, а теперь еще и угрожает ему (видео)

В Казани семиклассник Сергей Смирнов купил себе дешёвый автомобиль и сразу же начал рассекать по городу.

Об этом пишет в четверг, 24 июня, российский Telegram-канал "MDK".

Согласно заметке, сначала 13-летний Смирнов "представлял себя героем фильма "Форсаж", а когда ему надоело — специально переехал 15-летнего школьника.

"Ему показалось будто бы проходящий мимо подросток снимает его на камеру телефона, поэтому он и совершил наезд", - говорится в сообщении.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как по обочине дороги идет подросток, на встречу проезжает автомобиль ВАЗ. Через несколько десятков метров он останавливается, затем сдает назад и задом же сбивает продолжавшего идти пешехода.

После наезда пострадавший подал заявление в полицию и теперь Смирнов угрожает потерпевшему и обещает "приехать в гости", если заявление не заберут.

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