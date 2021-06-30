В Москве врач подключил сам себя к аппарату ИВЛ и умер

В столице РФ Москве врач самостоятельно подключил себя к аппарату ИВЛ и умер.

Об этом 29 июня сообщили в Телеграм-канале "База".

Труп мужчины обнаружил его брат, который пришел к нему в гости 26 июня. По его словам дверь была закрыта изнутри, а в доме царил привычный порядок. После осмотра места инцидента правоохранители не нашли следов насилия.

Умерший мужчина был врачем-неврологом в Центре Эндохирургии и Литотрипсии.

Со слов знакомых, 25 июня он сделал прививку в частной клинике. Позднее у него ухудшилось самочувствие, но медиков вызывать не стал, а решил самостоятельно подключиться в ИВЛ аппарату (Контур КТК-01).

Однако прибор не помог, и на следующий день тело погибшего нашли.

Экспертиза выясняет детали произошедшего.

Напомним, что в РФ за прошлые сутки умерло рекордные 652 человека, при этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.