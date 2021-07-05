В Подмосковье мужчина открыл огонь из автомата: в зубах стрелок держал воздушный шарик (видео, фото)

В Подмосковье, в городе Можайске мужчина устроил стрельбу из автомата возле ночного клуба. По сообщениям российских правоохранителей оружие было демилитаризованное, то есть стреляло холостыми патронами.

Видео опубликовали в Телеграм-канале "МВД Медиа".

Во время стрельбы 33-летний мужчина держал в зубах красный воздушный шарик. Инцидент произошел возле ночного клуба на улице Локомотивной. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. Автомат Калашникова изъяли. На видео видно, что с красными шариками были также люди вокруг.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (статья 213 УК РФ). Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ему избрана мера пресечения - запрет определенных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкассах иностранец открыл огонь на территории больницы.